Gabriel Cyr proclamé guitariste amateur de l’année à Londres

Au-delà de tout ses rêves, Gabriel Cyr, un jeune guitariste de 24 ans de Québec, a été proclamé, samedi, à Londres, guitariste amateur de l’année.

Le musicien de la formation rock-metal-progressive Universe Effects et qui fait partie de la revue musicale Prog Story, n’en revient toujours pas d’avoir remporté cet honneur.

Un titre déjà remporté dans le passé par Dave Kilminster, guitariste de Roger Waters et par Govan Guthrie de la formation The Aristocrats et qui a aussi travaillé avec Steven Wilson.

Gabriel Cyr l’avoue. Il ne croyait pas la chose possible, lorsqu’il a fait parvenir, en avril dernier, sa performance de cinq minutes sur le portail YouTube pour ce concours organisé par le site spécialisé Music.Radar.com et les magazines spécialisés Total Guitar, Guitarist, Guitar Techniques.

« Je n’en reviens pas encore. C’est quand même incroyable. Ça démontre que ça valait la peine d’essayer », a-t-il laissé tomber, de retour à Québec, après un séjour de cinq jours à Londres.

Gabriel Cyr a fait parvenir un enregistrement avec deux solos de guitare provenant de deux pièces de Universe Effects.

Il apprenait, trois mois plus tard, qu’il avait franchi une première étape de sélection. Un jury constitué des guitaristes Joe Satriani, Paul Gilbert (Mr. Big et Racer X) et Mark Tremonti (Creed et Alter Bridge) a ensuite propulsé le Québécois en finale en compagnie de l’Allemand Flo Naegeli et du Danois Stig Trip.

Pas de stress

Les finalistes se sont exécutés, samedi, lors de la convention UK Guitar Show, à Londres, devant un jury constitué d’éditeurs des magazines spécialisés.

Photo courtoisie, Guitarist of the Year/Future Publishing

Le guitariste, qui s’aligne aussi avec le Carl Mayotte Fusion Quintet, a joué trois sections instrumentales du répertoire d’Universe Effects.

« C’était stressant, mais j’avais une bonne préparation », a-t-il laissé tomber, qui a remporté une guitare PRS d’une valeur de 5000$. Il a aussi mérité une commandite du fabriquant de cordes de guitare Ernie Balls.

« Cette reconnaissance, ajoute-t-il, représente une opportunité pour faire avancer ma carrière et celles de mes différents projets. La visibilité, avec tous les groupes qui existent dans le monde, est difficile à obtenir et c’est super important aujourd’hui. Les juges, qui travaillent dans différents magazines spécialisés, m’ont clairement dit qu’ils voulaient nous aider, les finalistes, dans nos carrières. »

► Universe Effects lancera son deuxième album Desolation, le 5 novembre, au Théâtre Petit-Champlain à Québec et la revue musicale Prog Story, qui rend hommage aux Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Gentle Giant, King Crimson, Pink Floyd et Yes, sera de retour le 26 octobre à la salle Desjardins-Telus de Rimouski, le 10 novembre au Casino du Lac-Leamy à Gatineau et le 17 novembre à la salle Jean-Paul Tardif à Québec.