Hydro-Québec versera à Centraide 3 $ par client qui passe à la facture internet

Hydro-Québec s’engage à donner 3 $ à Centraide pour chaque client qui s’inscrira à la facture internet.

«Jusqu'à maintenant, environ 38 % de nos clients ont choisi la facture internet. Nous voulons en inciter encore plus à adopter cette solution simple, pratique et écologique», a expliqué Geneviève Fournier, directrice principale - Expérience client, vente et fidélisation, par communiqué.

Ces dons seront versés pour les clients qui feront le changement avant le 6 décembre prochain. Il s’agit de la troisième année de suite que la société d’État met en place une telle initiative. L’an dernier, elle a ainsi versé 276 378 $ à Centraide, tandis que 276 735 $ ont été donnés en 2016.

Selon Hydro-Québec, 1,3 million de clients étaient inscrits à la facture internet au 30 juin dernier, ce qui a permis d’évite l’impression de 6,5 factures en papier annuellement.