Isabelle Desjardins «pète sa coche» sur Instagram

Isabelle Desjardins, que l'on a connu à MusiquePlus à l'époque n'a pas trouvé très drôle la description faite à son sujet par le compte Instagram «Dictionnaire des vedettes du Québec».

La page qui se veut humoristique a décrit la nouvelle maman comme «Blonde de joueur de hockey qui a sauté l'étape d'être la valise #6 au Banquier».

La jeune femme n'a visiblement pas trouvé drôle la blague faite à son sujet et a répondu avec un commentaire sarcastique.

«Ho mon dieu que c’est drôle pas avoir de vie ! Je ris, je ris! Que c’est comique, oh hey j’arrête plus. Juste un peuple comme les Québécois pour se rabaisser entre nous et se cracher dans face ! Bravo ! J’aime mieux être loin et apprendre à connaître d’autres cultures ! Bande de valises vous-même !»

Un peu plus loin, Isabelle Desjardins s’adresse à une personne qui l’avait identifiée dans les commentaires de façon acerbe.

«Taggue moi pas sur cette os** de vidange de dictionnaire de mongole.»

Ouch!

Plusieurs personnes se disent surprises par la réaction de l’ancienne animatrice radio, qui selon eux, n’a pas trop le sens de l’humour.

