Jean-François Mercier invite «les coincés du c*l» à ne plus le suivre

Jean-François Mercier a annoncé hier l’arrivée de son tout nouveau one-man-show, En cachette, et n’a pas mâché ses mots concernant les gens qu’il ne voulait pas voir à son spectacle et sur sa page Facebook.

Afin de faire la promotion de son spectacle, l’humoriste a créé un groupe secret où il invite les gens à s’y inscrire pour échanger et en savoir plus sur le spectacle, puisqu’il craint la censure.

«Robert Lepage s’est fait censurer. Quand c’est rendu qu’ils censurent des gars comme Robert Lepage, un gars comme moi, ils vont ben me pendre os**. Alors je me suis demandé comment je pourrais continuer à faire mon type d’humour sans générer des scandales pis toute la m*rde. Et la façon que j’ai trouvée, c’est de le faire en cachette», indique-t-il dans une vidéo explicative.

Tout le monde n’est pas le bienvenu toutefois, puisque Jean-François mentionne dans la vidéo que les «coincés du cul» peuvent s’abstenir de participer aux échanges.

«Là je vous avertis, je ne veux pas avoir de coincés du cul là-dessus, ok? Et les coincés du cul sont très faciles à reconnaître : quand j’ai mentionné “coincés du cul”, si t’es devenu outré, ben je t’annonce que t’es un coincé du cul. Fait que toi, je ne te veux pas. Tu décali***.»

Ç’a le mérite d’être clair.