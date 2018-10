Comme chaque année, à l’automne, je reçois des courges en cadeau de mes amis qui ont des potagers. Il faut dire qu’en se promenant dans les marchés en ce moment, les couleurs de l’automne nous sautent aux yeux et le parfum des courges est partout. Quel ravissement !

C’est facile d’aimer les courges avec leur agréable saveur douce et profonde, leur chair délicate qui fond dans la bouche. Et les courges, c’est aussi des potages crémeux, des salades croquantes, des tartes réconfortantes, et des purées riches en saveurs.

Ce soir, je prépare des pennes à la courge avec un accompagnement inusité : un restant de saumon fumé. Vous pouvez remplacer le saumon fumé par de la truite ou un autre poisson que vous avez sous la main. Dans ce cas, ajoutez un peu de piment fumé pour retrouver ce petit goût boisé qui plaît généralement beaucoup.

Bien sûr, la courge cuite au four est de mise. Le parfum qui envahira la maison sera irrésistible. Je vous invite à mélanger les saveurs de duo de l’automne que je préfère : une belle courge et de l’ananas. Avec des herbes et du sucre, ce plat peut servir d’accompagnement ou de petit souper avec du bon pain.

Penne à la courge et au saumon fumé

Ce plat étonnant se sert avec un bon vin blanc frais et un peu de poivre pour en rehausser toutes les saveurs.

Portions : 4

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

450 g (1 lb) de penne ou autres pâtes courtes

1 petite courge poivrée pelée, en tranches fines

1 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 c. à s. de beurre salé

2 oignons, hachés

2 gousses d’ail, hachées

12 champignons de Paris, en tranches

250 ml (1 tasse) de crème liquide 15 %

225 g (8 oz) de saumon fumé, en lanières

2 c. à s. de persil haché

Sel et poivre

Méthode

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes al dente. Égoutter.

2. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les tranches de courge 5 minutes. Égoutter. Placer la courge dans un bol et arroser d’huile d’olive.

3. Pendant ce temps, dans un grand poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter les oignons, l’ail et les champignons. Faire revenir à feu moyen 5 minutes. Verser le bouillon et porter à ébullition. Baisser le feu et cuire 5 minutes. Ajouter la crème et mélanger. Ajouter les pâtes et les tranches de courge. Saler et poivrer.

4. Transférer dans un grand bol. Ajouter le saumon fumé. Saupoudrer de persil haché. Mélanger délicatement.

5. Répartir dans des bols chauds et servir.

Salade de courge et d’ananas rôtis

Un plat qui révèle les saveurs de la courge de manière un peu exotique. À servir en accompagnement d’un poulet ou d’un poisson grillé.

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Ingrédients

1 courge pelée, découpée en quartiers

8 tranches d’ananas en conserve, égouttées

3 c. à s. de beurre fondu

2 c. à s. de cassonade

1 c. à t. de muscade moulue

1 c. à s. d’origan haché

1 c. à s. de thym haché

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à s. de vinaigre balsamique blanc

2 c. à s. de jus d’ananas

2 c. à s. de graines de courge

Sel et poivre

Méthode

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Couvrir une plaque à cuisson de papier sulfurisé.

2. Déposer les tranches de courge et les tranches d’ananas sur la plaque. Saler et poivrer. Arroser de beurre fondu. Saupoudrer de cassonade, de muscade, d’origan et de thym. Cuire au four 25 minutes.

3. Retirer du four et laisser refroidir 5 minutes.

4. Dans un bol, au fouet, mélanger l’huile d’olive, le vinaigre, le jus d’ananas et une pincée de sel. Verser sur les courges et les ananas.

5. Répartir sur des assiettes. Garnir de graines de courge et servir.