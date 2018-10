La vérité sur la rivalité entre HEC et l’UQAM

Le Québec est reconnu pour ses enjeux polarisants.

L’origine de la poutine, le clan du «oui» et le clan du «non», Canadiens ou Nordiques et le plus important de tous: HEC vs ESG UQAM.

Bien que ces deux universités montréalaises présentent des programmes similaires en administration, les étudiants de ces deux écoles de gestion se livreraient une guerre de réputation sans pitié.

Ne reculant devant rien, à l’instar des plus grands journalistes de la planète, je me suis jeté dans cette arène estudiantine afin de connaître la vérité sur la situation.

PS: Ce reportage est satirique à 97%.