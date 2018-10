Le cannabis aurait des «effets négatifs et persistants» sur les capacités cognitives des ados

La consommation de cannabis provoque des «effets négatifs et persistants» plus graves que ceux de l’alcool sur les capacités mentales des adolescents, selon une étude réalisée par des chercheurs du CHU Sainte-Justine et de l’Université de Montréal.

Cette étude vient d’être publiée dans l’American Journal of Psychiatry.

Elle démontre que «les effets concomitants et persistants de la consommation de cannabis chez les adolescents peuvent être observés sur des fonctions cognitives importantes et semblent être plus prononcés que ceux observés pour l'alcool», a écrit l’Université de Montréal, mercredi, sur son portail.

Pour les besoins de l’étude, les chercheurs se sont intéressés à 3826 adolescents fréquentant 31 écoles secondaires de la région de Montréal.

«Très peu d'études ont été conçues pour étudier cette question du point de vue du développement. Notre étude est unique en ce sens, car elle a suivi un large échantillon d'élèves de la première à la quatrième année du secondaire», a indiqué la professeure Patricia Conrod, auteure principale de l’étude et chercheuse au Département de psychiatrie et d’addictologie de l'Université de Montréal.

Autre conclusion de l’étude : la consommation de cannabis est un facteur de risque dans le développement d’autres dépendances.

«Certains de ces effets (sur les autres dépendances) sont encore plus prononcés lorsque la consommation débute précocement à l’adolescence», a précisé Jean-François G. Morin, un des coauteurs de l’étude et étudiant au doctorat à l’Université de Montréal.