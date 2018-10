Le CH ne peut faire pire, non?

De son propre aveu, Claude Julien a connu la saison la plus difficile de sa carrière d’entraîneur l’an dernier. Il ne faudrait pas que son équipe fasse pire cette année. Le coach serait à ramasser à la petite cuillère.

Dans quel état d’esprit est-il à quelques heures de l’ouverture de la saison ? S’encourage-t-il en se disant que les choses ne peuvent être plus mauvaises cette année ?

Je lui ai posé ces deux questions avant qu’il ne quitte Montréal à destination de Toronto hier après-midi.

« Je ne pense plus à l’an passé parce que je vois une différence dans notre équipe », a-t-il répondu d’entrée de jeu.

« Je vois des gars qui sont déterminés à bien performer. C’est tout ce que tu peux demander. Comme on dit : donne ton plein rendement et les résultats viendront. On a vraiment un bon groupe. Les gars s’entendent bien.

« Ils travaillent avec ardeur jusqu’à date. Ils ont pris de bonnes habitudes. Je n’ai rien à redire. Mais comme je leur ai mentionné, on n’a aucune raison de se péter les bretelles. On devra appliquer ce qu’on a mis de l’avant durant le camp d’entraînement. La seule façon de le montrer, ce sera par nos actions, pas par des mots. »

Grosse entrée en matière

Le discours de Julien est réaliste. Bien sûr, il se doit d’être optimiste. Mais il ne peut pas non plus remplir les amateurs.

Le Canadien aura à suivre des étapes. Ça commence avec ses quatre premiers matchs. Après les Leafs ce soir, le Tricolore affrontera les Penguins, samedi, à Pittsburgh.

L’équipe aura ensuite quatre jours pour se préparer en vue de son match d’ouverture locale contre les Kings de Los Angeles. Les Penguins s’amèneront en ville à leur tour deux jours plus tard.

Toute une commande !

« Peu importe comment on regarde la chose, le calendrier ne changera pas », a dit Julien.

Effectivement. La saison compte 82 rencontres pour les 31 formations de la Ligue nationale. La route est longue et plus sinueuse pour les moins nanties.

Plusieurs équipes en avant

À quoi peut-on s’attendre du Canadien ? Cette équipe peut-elle vraiment rivaliser pour une place en séries comme Marc Bergevin l’en a dit capable au tournoi de golf du Tricolore le mois dernier ? Est-ce réaliste ?

Faisons l’exercice ensemble.

Le Canadien a terminé la dernière saison avec seulement 71 points au compteur. Il lui faudrait en obtenir 26 de plus en considérant que les Devils du New Jersey ont terminé au huitième rang de l’Association de l’Est avec 97 points, le printemps dernier.

Les observateurs s’accordent pour dire que les Panthers de la Floride, qui n’ont pas eu assez de 96 points, seront du groupe des équipes de l’Est qui prendront part aux séries en avril prochain avec le Lightning, les Leafs, les Bruins, les Capitals et les Penguins, qui ont amassé 100 points et plus.

Un écart de deux points séparait les Flyers, sixièmes avec 98 points, des Panthers. Les Blue Jackets ont récolté 97 points, tout comme les Devils, mais en remportant une victoire de plus.

Des arrêts et des buts

Pour que le Canadien lutte avec ces équipes, il faudra d’abord que Carey Price, dans son rôle de joueur de concession, soit à son mieux. Sa défense devra lui procurer un meilleur appui. Les 264 buts accordés par l’équipe l’an dernier étaient son pire total – tenez-vous bien ! – depuis la saison 1996-1997.

L’équipe devra évidemment marquer plus de buts. Mais on se demande comment elle pourra arriver à en marquer 240, le barème pour accéder aux séries. C’est 31 de plus que le total de l’an dernier et il faudra nécessairement combler les 36 buts marqués par Alex Galchenyuk (19) et Max Pacioretty (17).

Jonathan Drouin et Tomas Tatar devront inscrire au moins 25 buts chacun. Paul Byron est capable d’en marquer au moins 20, mais Artturi Lehkonen et Max Domi devront hausser leur contribution de façon significative.

Qui peut prendre la relève de Shea Weber à la pointe ?

Quant à Jesperi Kotkaniemi, on ne peut pas lui demander la lune.

Attendons de voir ce qu’il sera en mesure de faire.

L’espoir par les jeunes

S’il y a un aspect positif chez le Canadien, c’est la présence de nombreux jeunes dans la formation.

Artturi Lehkonen et Max Domi ont 23 ans. Noah Juulsen et Victor Mete sont âgés de 21 ans. Phillip Danault et Charles Hudon ne sont pas vieux non plus, eux qui ont 25 et 24 ans respectivement.

Et il y a évidemment Jesperi Kotkaniemi, le cadet de l’équipe, qui a atteint sa maturité en juillet dernier. Claude Julien ne cache pas qu’il a été impressionné par le jeune homme pendant le camp d’entraînement.

« On dit qu’il n’est pas costaud, mais il mesure quand même six pieds deux pouces », signale Julien.

« Sa longue portée lui permet de faire des jeux qu’il aurait été incapable de faire à ce moment-ci s’il avait mesuré cinq pieds dix pouces. »

La présence de jeunes comme Juulsen, Mete et Kotkaniemi est une chose positive quand on se rappelle comment l’organisation du Canadien pouvait être réticente à faire monter des jeunes.

Ça vaut mieux que d’embaucher des joueurs autonomes comme Alex Semin, Mark Streit, Ales Hemsky et les autres joueurs usés à la corde qui ont défilé à Montréal ces dernières années.

Les jeunes ne peuvent que s’améliorer s’ils sont bien dirigés. La venue de Dominique Ducharme se veut une bonne acquisition en ce sens.

Souvenirs du petit Maurice

