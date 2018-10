Le DGEQ se dit «très déçu» du taux de participation

« J’ai été très déçu, parce qu’au cours des dernières années on a mis beaucoup d’efforts pour sensibiliser et informer les électeurs », a admis le DGEQ, Pierre Reid, en entrevue avec Le Journal.

Sa récente campagne publicitaire visait particulièrement les jeunes électeurs dont la participation est traditionnellement inférieure à la moyenne nationale. Faut-il conclure que la campagne de 3,8 millions $ a été un échec ? « C’est difficile de mesurer l’impact d’une publicité, a répondu M. Reid. Quand le taux de participation est faible, on se demande toujours si ça aurait été encore plus faible si on n’avait pas fait de campagne d’information et de sensibilisation. »