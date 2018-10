Les aberrations des organismes comme la CNESST

Je t’écris pour te parler de ma conjointe et de sa situation avec la CNESST (Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail). Ça va bientôt faire trois ans qu’elle a été blessée au travail. Elle a été percutée par une charge qu’elle avait essayé de retenir et ses blessures se situent au niveau du dos et des épaules. Elle prend des antidouleurs depuis ce temps en plus d’avoir reçu des infiltrations de cortisone. Bien que moins intense avec le temps, la douleur est encore là.

Suite à une deuxième évaluation du BEM (Bureau d’évaluation médicale), la CNESST l’a avisée qu’on lui coupait ses prestations et qu’on fermait son dossier, alors que toutes les évaluations faites sous les recommandations de sa médecin traitante (ainsi que de deux physiatres inscrits au dossier) prouvent qu’elle est loin d’être guérie et qu’elle aura même des séquelles permanentes. Comme les évaluations commandées et payées par la CNESST sont d’avis contraire, on ne sait plus quoi faire.

Ma femme ne demanderait pas mieux que de reprendre son ancienne vie comme elle dit. Elle est à bout de cette histoire. Moi ça m’arrache le cœur de voir comment notre système de santé est pourri en l’abandonnant à son triste sort. Bien sûr on va regarder les ressources et les recours à notre disposition, mais c’est quand même insultant de voir que le seul but de cette commission semble être de fermer des dossiers pour sauver des dollars sur le dos des victimes d’accidents de travail. On paie nos cotisations, alors pourquoi faudrait-il engager des poursuites pour seulement essayer d’avoir une vie normale ? Nous allons contacter l’organisme Slogar pour nos aider à défendre ce dossier, mais si tu as mieux à nous partager on apprécierait.

Merci

Je vous souligne que la FATA (Fondation pour l’aide aux travailleuses et travailleurs accidentés) est probablement le service le moins onéreux et parmi les plus efficaces dans ce genre de dossier. Pour le joindre : (418) 688-7273. Ceci dit, le bureau où vous entendez vous adresser a bonne réputation.