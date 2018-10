Les Américains manquent de volonté à gérer leur propre production, affirme la Coop fédérée

Le président de La Coop fédérée, Ghislain Gervais, estime que les concessions accordées par le gouvernement fédéral en matière de gestion de l’offre sont le résultat du manque de volonté des Américains à gérer leur propre production.

«Nous sommes inquiets des impacts qu’auront ces concessions sur le développement des régions du pays», a réagi M. Gervais qui dirige la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec avec un chiffre d’affaires de 6,3 G$.

Selon lui, ni les consommateurs ni les producteurs de lait américains vont sortir gagnants de cet accord.

«Les problèmes de production laitière américaine ne sont pas liés au marché canadien. Les problèmes de l’industrie américaine découlent de leur incapacité ou de leur manque de volonté à gérer leur production. Malheureusement, ce sont les producteurs sous gestion de l’offre qui vont en subir les dommages collatéraux», a-t-il ajouté en entrevue mercredi.

Les concessions allouées dans le cadre de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) vont générer des pertes pour les producteurs de lait d’au moins 190 M$ annuellement, auxquelles vont s’ajouter les pertes de 260 M$ liées au Partenariat Transpacifique et à l’Accord économique et commercial global avec l’Union européenne.

Ces conséquences ne tiennent pas compte de l’engagement du Canada d’éliminer la classe 7 concernant le lait diafiltré qui pourra continuer d’entrer librement au Canada.

Producteurs de volailles

Dans le cas des producteurs de volaille, les concessions se traduiront par un accès additionnel au marché canadien de 12 millions de kilos d’ici la fin de l’entente, au bout de 16 ans.

Pour le président des Producteurs de poulet du Canada, Benoît Fontaine, cela représente l’équivalent de 24 fermes familiales.

«Ce sont des fermes qui ne verront pas le jour. C’est ça l’impact», affirme M. Fontaine.

De plus, dit-il, les revenus pour les éleveurs de volaille, qui ont subi une baisse de 9,35 % depuis cinq ans, seront plafonnés.

«Tous les maillons de la chaîne vont être affectés», a-t-il poursuivi.

Les producteurs s’attendent à être indemnisés pour les kilos qu’ils ne produiront pas. Le Québec compte 889 producteurs de volailles. La province fournit 26 % de la production canadienne de volaille et 23 % de dindon.

D’après le président des Éleveurs de volailles du Québec, Pierre-Luc Leblanc, ces concessions viendront freiner le développement des producteurs.

«Cela va empêcher les éleveurs de connaître la croissance. Quand tu as de la croissance et que tu réussis à générer de nouveaux volumes, c’est là que tu peux amortir tes frais et devenir plus rentable. Là, la croissance qu’on devait avoir, on la concède au marché étranger. C’est une déception», a dit M. Leblanc.

Pour M. Gervais, on pourrait assister à une consolidation des fermes au Canada au cours des prochaines années.

«Les gens vont vouloir faire plus de volumes comme à l’américaine. Ce sera aux producteurs de décider vers quel modèle ils veulent évoluer», a-t-il dit. L’AEUMC risque aussi de retarder les investissements prévus par les producteurs.