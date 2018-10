Les électeurs de Nicolet-Bécancour veulent que leur député soit ministre

Un mouvement de pression se met en branle dans le comté de Nicolet-Bécancour afin d'obtenir de François Legault, le premier ministre élu, qu'il admette son député Donald Martel au sein de son conseil des ministres.

À l'exception d'une courte période en 1985, cette région du Centre-du-Québec n'a pu compter sur la présence d'un ministre depuis la fin des années soixante avec l'unioniste Clément Vincent.

Des élus locaux ont signé à cet effet une lettre qui sera expédiée au premier ministre élu.

Nicolet-Bécancour ne veut pas laisser passer l'occasion d'avoir sa voix autour de la table du conseil des ministres.

«Il demeure que ça donne un accès privilégié, qui est important, un accès qu'on n'a pas eu de la même façon depuis très longtemps», a plaidé le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois.

«Alors, je souhaite de tout cœur que le bon et fidèle serviteur soit au moins au même rang que les nouvelles vedettes», a-t-il ajouté.

Donald Martel fait partie de la première vague de caquistes, élue en 2012. «Il ne faut pas oublier que Monsieur Martel était dans les premiers aux côtés de François Legault et qu'il était là avant les autres», a fait valoir Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour.

Étant donné le grand nombre de députés caquistes élus lundi, on ignore si François Legault pourra désigner plus d'un ministre provenant de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. On sait déjà que Sonia Lebel, représentante de Champlain, fera partie du conseil des ministres. Le député Martel a reconnu au lendemain de son élection que son chef se retrouvait soudainement avec un jeu de cartes bien garni et contenant beaucoup d'atouts.