Les électeurs de Roberval sont dans l’attente

ROBERVAL - Les citoyens de la circonscription de Roberval, au Lac-Saint-Jean, sont dans l'incertitude. Leur député, Philippe Couillard, pourrait annoncer sa démission au cours des prochains jours.

Le chef libéral est en réflexion quant à son avenir politique depuis la défaite de son parti, lundi soir.

M. Couillard a été réélu facilement dans sa circonscription, avec 42 % des votes.

Si Philippe Couillard démissionne, les citoyens de Roberval se retrouveront sans député et devront vivre une autre campagne électorale menant à une élection partielle.

«Je ne verrais pas un ancien premier ministre dans l'opposition. On va retomber en élection partielle. Ce n'est pas idéal, mais c'est la démocratie», a confié un électeur, non identifié.

«J'espère [qu'il va rester]. J'ai voté pour lui, on était chanceux de l'avoir comme premier ministre et j'étais bien content qu'il soit notre député aussi. C'était tout un honneur», a ajouté un autre, non identifié également.

Chose certaine, les citoyens du comté de Roberval n'auront plus un premier ministre comme député. Ils admettent que c'était un avantage pour faire entendre leur voix.

«Ça nous apportait beaucoup dans la région, a déclaré une citoyenne, non identifiée. C'est une personne extraordinaire, qui a travaillé beaucoup pour nous. C'est sûr que c'est décevant.»

Des retombées

Outre les projets qui se sont concrétisés sous le règne de Philippe Couillard dans la circonscription, sa fonction de premier ministre engendrait aussi des retombées économiques à Saint-Félicien, où il réside.

«Moi, je suis détaillant dans un magasin de vêtements.J'habillais ses gardes du corps. Ça faisait une bonne business pour le magasin. C'était très bon pour l'économie. Ils demeuraient à l'hôtel. Ils mangeaient dans les restaurants. Ça apportait beaucoup pour la ville», a expliqué le propriétaire de la Boutique Guy Gilbert à Saint-Félicien, Paul Gilbert.

M. Couillard s'est engagé à annoncer rapidement sa décision, afin de ne pas laisser les électeurs dans l'incertitude trop longtemps.

Son équipe soutient qu'il n'a pas d'activité publique prévue mercredi, mais elle assure que la presse sera convoquée dès qu'il sera prêt à faire une annonce.