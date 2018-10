Les femmes ne sont plus des fées

« Et alors ? Les Fées ont soif, ça a bien vieilli ? La pièce est-elle aussi pertinente en 2018 qu’en 1978 ? »

J’ai assisté à la première des Fées ont soif au Rideau Vert et deux choses m’ont frappée :

« Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître », comme disait Charles Aznavour, mais les plus vieux se souviendront qu’en 1978, le Québec sortait à peine de la chape de plomb de la religion catholique.

Alors quand Denise Boucher fait dire au personnage de la Vierge Marie : « Personne ne brise mon image. Qui dévisa­gera mon image ? Qui me déviergera ? », on se dit qu’elle avait un front de bœuf et peur de personne.