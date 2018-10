Les Mooseheads au tableau de chasse

Les Remparts prennent goût à se farcir des équipes étiquetées comme favorites en prévision des prochaines séries éliminatoires de la LHJMQ.

Après avoir surpris les Voltigeurs de Drummondville samedi dernier, les joueurs de Patrick Roy ont refait le coup mercredi soir contre les Mooseheads de Halifax sur la glace du Centre Vidéotron où ils se sont imposés par la marque de 6-2, infligeant un premier revers cette saison à la formation néo-écossaise.

Les Orignaux étaient parfaits en quatre sorties avant la rencontre, mais ça n’a pas empêché les Remparts de jouer du hockey inspiré dès la première période, en route vers une deuxième victoire de suite avant leur premier voyage de la campagne en Abitibi qui débutera vendredi, à Val-d’Or.

À lui seul, le trio composé par Louis-Filip Côté, Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev s’est chargé des Mooseheads en récoltant 12 points. Côté a connu sa meilleure soirée en carrière dans la LHJMQ en amassant cinq points, dont deux buts.

«La stabilité [des trios] nous aide beaucoup et j’imagine qu’il y a aussi une question de confiance. Ils [Kurashev et Sergeev] ont tellement de talent et une bonne vision du jeu. C’est simple de jouer avec eux», a réagi le patineur originaire de Laurier-Station.

«Au début, on ne marquait peut-être pas autant qu’on l’aurait souhaité et je leur ai dit qu’on n’allait pas faire de changement et qu’on allait avoir de la stabilité. On dirait que ça a donné une certaine confiance», a renchéri le Diable en chef.

Un travail constant

Les Remparts se retrouvent maintenant avec un dossier de 4-2. Bien malin ceux et celles qui auraient pu prédire pareil scénario alors qu’ils avaient à se mesurer à de coriaces adversaires en ce début de calendrier.

«On a été vraiment solides [...] Le trio de Kurashev avec Sergeev et Côté a connu un fort match. Ils étaient sur la rondelle. Les gars ont travaillé très fort. J’adore l’intensité qu’on dégage soir après soir et la constance dans laquelle on performe. C’est le fun à voir», a souligné Roy.

Malgré les récents succès, Roy a rappelé que ses joueurs et lui avançaient un pas à la fois.

«Quand on a fini le match à Sherbrooke [vendredi passé], on regardait le calendrier et on se disait qu’on irait peut-être à Val-d’Or en étant 2-4, mais c’est complètement l’inverse et on est 4-2. La morale de cette histoire, c’est que chaque match se joue sur la glace et il faut rester humbles.»

En vitesse

Le défenseur Braden Virtue a subi une séparation de l’épaule et ratera quelques semaines d’activités. Quant à Étienne Verrette, qui a reçu un bâton au visage en milieu de rencontre, il a été conduit à l’hôpital pour faire examiner son oeil. L’équipe rappellera l’attaquant Samuel Dickner, des Cobras de Terrebonne (junior AAA).

Pour une deuxième année, les Mooseheads piquent la grande curiosité des recruteurs de la LNH, qui étaient environ une vingtaine pour épier leurs espoirs Xavier Parent et Marcel Barinka et Raphael Lavoie. Ce dernier brillait toutefois par son absence en raison d’une blessure...