Les Rockies prennent rendez-vous avec les Brewers

Les Rockies du Colorado ont obtenu leur place en série de division grâce à une victoire de 2-1 en 13e manche contre les Cubs, mardi à Chicago.

Tony Wolters a semé la consternation au Wrigley Field en produisant le point gagnant pour les visiteurs à l’aide d’un simple qui a fait marquer Trevor Story.

Les deux équipes disputaient un match-suicide consacré aux meilleurs deuxièmes dans la Ligue nationale.

Les vainqueurs ont maintenant rendez-vous avec les Brewers de Milwaukee, qui avaient enlevé les honneurs de la section Centrale la veille en défaisant les Cubs.

Les Rockies, pour leur part, avaient échappé le titre de la section Ouest en s’inclinant devant les Dodgers de Los Angeles.

La série commencera jeudi à Milwaukee.

Les deux lanceurs partants ont livré d’excellentes performances pendant la rencontre de mardi.

Kyle Freeland n’a permis que quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers pour les Rockies.

Jon Lester a concédé le même nombre de frappes en lieu sûr que son vis-à-vis. Il a été utilisé pendant six tours au bâton. Le seul point des Rockies pendant sa prestation au monticule a été le fruit d’un ballon-sacrifice de Nolan Arenado. Le vétéran a également obtenu neuf retraits au bâton.

Chances bousillées

Javier Baez avait permis aux Cubs de créer l’égalité 1-1 en huitième manche en poussant Terrance Gore au marbre à l’aide d’un double

Les favoris de la foule ont obtenu plusieurs chances de s’inscrire au tableau plus tôt dans le match, mais n’ont pas été capables d’en profiter.

En sixième manche, alors qu’il n’y avait qu’un retrait, une erreur du voltigeur de droite David Dahl a permis à Kris Bryant d’atteindre le premier coussin et Ian Happ le deuxième. Anthony Rizzo a toutefois frappé dans un double jeu, ce qui a mis fin à la menace.

Dès la manche suivante, les favoris de la foule ont rempli les coussins avec deux retraits. Jason Heyward, utilisé comme frappeur suppléant, a toutefois été victime d’un retrait au bâton.