Merci aux «ex»

De gros noms sont tombés aux élections du 1er octobre. Surtout du côté du PLQ et du PQ. De vieux routiers de la politique vont devoir se chercher un job maintenant. Alors que d’autres vont devoir mettre une croix sur un projet de carrière qui s’arrête brusquement.

Comme de quoi même quand on fait un bon travail de député(e) dans sa circonscription ou qu’on ait été ministre, personne n’est à l’abri de l’humeur des électeurs et des électrices.

De grosses pertes au PQ

On pense ici en premier au chef du PQ, Jean-François Lisée, qui a perdu son siège dans Rosemont à Montréal. Ce dernier a d’ailleurs annoncé qu’il se retirait pour laisser la place à un nouveau chef au PQ.

D’ici à ce que ce parti en nomme un nouveau, qui assurera l’intérim? Est-ce que Sylvain Gaudreault, qui avait rempli ce rôle après la démission de PKP, voudra répéter l’expérience, sachant que son parti n’a pas obtenu les résultats lui permettant d’être reconnu comme une formation politique officielle par l’Assemblée nationale?

Qui sera dans la course à la chefferie du PQ cette fois-ci? Est-ce que Véronique Hivon se relancera? Alexandre Cloutier fera-t-il un retour? Ou est-ce que Pascal Bérubé, qui a obtenu la plus forte majorité de son parti le 1er octobre, sera tenté? À moins que PKP fasse un retour en politique?

Toujours du côté du PQ, des député(e)s aguerris ont aussi perdu leur siège. On n’a qu’à penser à Carole Poirier qui s’est fait dépasser par Alexandre Leduc de QS. À Diane Lamarre, Maka Kotto, Sylvain Pagé, Stéphane Bergeron, Mathieu Traversy, Alain Therrien, Dave Turcotte, Nicolas Marceau ou André Villeneuve qui ont tous perdu contre un(e) candidat(e) de la CAQ.

Seront-ils de la partie en 2022?

Fini les limousines au PLQ

Quant au PLQ, il a aussi perdu de bons joueurs. Certains devront oublier la limousine ministérielle comme Dominique Vien, François Blais, Jean D’Amour, Lucie Charlebois, Luc Fortin et Pierre Moreau. Ce dernier était d’ailleurs perçu comme le #3 du PLQ à l’Assemblée nationale, après Jean-Marc Fournier qui a préféré ne pas se représenter cette année. Sage décision à la lumière de la déconfiture du PLQ.

D’autres députés libéraux, comme Marc Carrière, Véronyque Tremblay, Serge Simard ou Luc Blanchette devront se chercher un nouvel emploi après une plus ou longue carrière en politique.

Gertrude Bourdon regrettera-t-elle d’avoir abandonné son poste de PDG du CIUSSS de Québec, et le gros salaire qui venait avec, pour tenter sa chance en politique, avant d’être battu par Sol Zanetti de Québec solidaire?

Pas facile le métier de politicien, mais...

Le métier de politicien ou de politicienne a ceci d’ingrat : vous pouvez avoir bien fait votre travail et, malgré tout, on peut vous montrer la porte quand même. C’est le peuple qui décide et il ne décide pas toujours en fonction de vos compétences ou de votre bilan.

Mais il demeure que toutes celles et tous ceux qui ont perdu leur siège le 1er octobre ne partiront pas les mains vides. En fonction des années d’expériences, elles et ils quitteront le monde politique avec une prime leur permettant de souffler quelque peu.

Et c’est bien ainsi. Malgré l’adversité, il faut reconnaître à ces ex-député(e)s leur dévouement envers le service public, pour la plupart en tout cas, et il n’est pas toujours facile de se replacer une fois qu’on vous accole une étiquette partisane.

Certain(e)s n’auront certes aucun problème à se trouver un nouvel emploi, ayant profité de leur passage en politique pour se faire des amis qui sauront bien les remercier.

Mais ce n’est pas le cas pour tous et toutes. Elles et ils ne peuvent quand même pas tous se retrouver aux EX ou à La Joute pour commenter la politique.

Peu importe, une défaite n’est jamais facile à digérer et il est de mise aujourd’hui de remercier ces personnes qui ont consacré une partie de leur vie au service des Québécois(e)s. Elles ne sont que 125 à chaque élection à faire ce boulot et, je vous le jure, à mettre aussi en veilleuse leur vie familiale et personnelle pour bien souvent travailler 7 jours sur 7.

Chapeau donc à vous, mesdames et messieurs les ex-député(e)s.