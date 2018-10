Mobilisation pour une école secondaire inclusive au centre-ville de Québec

Une cinquantaine de parents ont manifesté mercredi soir contre les changements envisagés à l’école secondaire Cardinal-Roy, en basse-ville de Québec, qui veut fermer ses classes régulières pour faire plus de place aux élèves des programmes sports-arts-études.

Ces parents se sont rassemblés devant l’école pour se faire entendre haut et fort, à l’occasion d’une séance d’information organisée par la commission scolaire de la Capitale.

En cœur, ils ont réclamé une «éducation de qualité, gratuite et de proximité», accessible à tous les élèves et non pas uniquement à ceux triés sur le volet.

«On n’est pas contre les enfants qui font de la gymnastique, mais on veut que les enfants de la basse-ville se développent aussi à leur plein potentiel», lance Audrey Santerre, porte-parole du comité citoyen qui se mobilise contre ce changement proposé.

L’unique école secondaire du quartier Saint-Sauveur accueille présentement une majorité d’élèves (85%) qui fréquentent des programmes particuliers très prisés, réservés à l’élite sportive et artistique. L’établissement veut déplacer les élèves du régulier et de l’adaptation scolaire vers d’autres écoles des quartiers Limoilou et Vanier, pour en accueillir davantage. Chaque année, l’établissement reçoit environ 350 demandes pour 150 places en première secondaire dans les programmes sports-arts-études.

Si la commission scolaire va de l’avant, l’école Cardinal-Roy deviendrait la première école secondaire à vocation particulière dans la région de Québec.

Il s’agirait «d’une école privée qui ne dit pas son nom», lance Mme Santerre, qui rappelle que ces programmes particuliers peuvent coûter plusieurs milliers de dollars par année. Catherine Dorion, la nouvelle députée solidaire du secteur, était présente mercredi soir pour appuyer les parents dans leurs revendications.

Proximité des autres écoles

Du côté de la commission scolaire, sa directrice adjointe Mireille Dion a présenté un portrait détaillé de la situation. Seulement 32% des élèves du quartier s’inscrivent au secteur régulier, a-t-elle précisé, les autres préférant opter pour d’autres écoles secondaires.

L’établissement compte présentement 67 élèves de première et deuxième secondaire du secteur régulier et 60 élèves en adaptation scolaire, si bien qu’il est difficile de leur offrir des activités parascolaires variées à l’extérieur de la classe, a expliqué Mme Dion.

Les élèves de la troisième à la cinquième secondaire du secteur régulier ont quant à eux été déplacés vers d’autres écoles en 2009.

Mme Dion a par ailleurs insisté sur la «grande proximité» des écoles où les élèves seraient redéployés, puisque les écoles concernées sont situées dans un rayon de deux kilomètres.

La commission scolaire doit prendre position sur le changement réclamé à la fin novembre, mais la décision finale appartiendra au nouveau ministre de l’Éducation.