Morand heureux pour son ami Comtois, qui commence la saison dans la LNH

S’il y a un joueur dans la LHJMQ qui peut se réjouir de l’ascension de Maxime Comtois dans la LNH avec les Ducks d’Anaheim, c’est bien son bon ami Antoine Morand qui s’aligne avec les Mooseheads de Halifax.

Comtois et Morand ont évolué ensemble à partir de leur première année bantam jusqu’au niveau midget AAA avant de prendre des chemins différents dans les rangs juniors. Depuis juin 2017, les deux attaquants font de nouveau partie de la même organisation puisque les Ducks les ont chacun sélectionnés en deuxième ronde – Comtois au 50e rang et Morand au 60e.

Pour l’heure, Comtois, qui appartient aux Voltigeurs de Drummondville, ne sait pas combien de temps il demeurera sous le chaud soleil californien, mais pour son fidèle acolyte, il mérite tout ce qu’il lui arrive. En matinée, mercredi, l’alignement des Ducks pour leur match d’ouverture prévu en soirée n’avait pas été dévoilé.

«Je l’ai félicité hier [lundi] en lui envoyant un message. Il me l’avait dit qu’il avait été confirmé. Je suis super content pour lui, il le mérite vraiment. Il y a de la place là-bas pour un joueur comme lui et j’espère qu’il va faire plus que ses neuf matchs et y rester toute la saison», commentait Morand, avant l’entraînement des siens de mardi au Centre Vidéotron.

Joueur complet, dit Morand

Comtois a connu un fort camp en amassant trois buts et une aide en quatre rencontres préparatoires. L’an dernier, dans l’uniforme des Tigres, l’imposant ailier avait récolté 85 points avec les Tigres de Victoriaville tout en perçant l’alignement d’Équipe Canada junior durant la période des Fêtes.

«Il a eu une très bonne saison l’année passée et il y avait de la place à Anaheim à l’aile pour lui. C’est le genre de gars qui fit parfaitement avec l’organisation alors que c’est un gros bonhomme qui peut jouer dans les deux sens de la patinoire.

«De plus, il peut jouer physique, mais il peut aussi se servir de ses habiletés. On s’en était parlés un peu et il savait qu’il avait de très bonnes chances cette année. Ce n’est pas une surprise pour moi», a souligné Morand, qui s’est pour sa part dit satisfait de sa tenue à son deuxième camp professionnel.

Rêve-t-il de partager le même vestiaire que lui dès l’an prochain ? «C’est quand même la marche la plus haute à atteindre et lui l’a fait cette année. Je vais essayer d’avoir une bonne saison junior pour aller le rejoindre l’an prochain.»

Nouvelle équipe

Gagnant de la coupe du Président puis de la coupe Memorial le printemps dernier dans l’uniforme du Titan, Morand pourrait encore tout rafler cette année avec les Mooseheads, hôtes de la prochaine finale du hockey junior canadien.

«C’était un peu bizarre de changer d’équipe parce que j’avais toujours été avec Bathurst. Mais Jordan Maher est avec moi, alors ça aide beaucoup. Il y a aussi [Samuel] Asselin et d’autres gars que je connaissais, dont [Benoit-Olivier] Groulx, qui a été repêché [par les Ducks]. La transition se fait bien et on a vraiment un bon groupe de gars. Avec tout notre talent, si on peut tous travailler ensemble, on peut être une équipe très dangereuse», a assuré le patineur de 19 ans, qui compte déjà trois points en deux rencontres cette saison.