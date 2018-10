Noah Centineo sera dans le nouveau Charlie’s Angels et on CAPOTE

Charlie’s Angels se refait une beauté avec un tout nouveau trio aussi iconique que celui des années 90 et comme si on avait besoin d'une autre raison d’y avoir hâte, la distribution vient tout juste d’ajouter Noah Centineo, Peter Kavinsky lui-même. #OMG

Il a publié une petite vidéo dans ses «stories» Instagram pour annoncer qu’il se rendait à Berlin pour aller «passer du temps avec des anges».

Avant de parler de son rôle, voici tout ce qu’on sait sur le «remake» de Charlie’s Angels:

Premièrement, le film sera réalisé par Elizabeth Banks qu’on connaît pour ses rôles de Effie dans The Hunger Games et Gail dans Pitch Perfect.

Charlie's Angels sera son deuxième film en tant que réalisatrice, après Pitch Perfect 2.

Qui seront les anges? Après Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu, la pression est haute:

Tout d'abord, la première actrice qui a été confirmée est Kristen Stewart. YAS!

Ensuite, Naomi Scott de Power Rangers.

Et finalement, l'actrice anglaise Ella Balinska qui en est à ses débuts.

Selon la rumeur, Noah jouerait le prétendant d’une des filles du trio. On se demande tellement laquelle!

Et la chose la plus cute au monde? Lana Condor, l’actrice qui joue Lara Jean dans To All the Boys I’ve Loved Before, a félicité son ami via Instagram.

Elle confie qu’elle est tellement fière de lui et qu’il le mérite amplement. Ils sont tellement BFF GOALS!

On a trop hâte de voir le nouveau Charlie’s Angels qui devra sortir sur nos écrans quelque part au printemps 2019.

