Off Festival de jazz, ça commence demain !

Du 4 au 13 octobre, la 19e édition de l’Off Festival de jazz prendra son envol. Célébrant le jazz d’ici et parfois d’ailleurs, la série de 22 concerts sera musclée, éclectique, bref, dans tous les genres possibles. Comme toujours, et dans un souci d’équité, le prix des billets ne grèvera pas votre portefeuille. Du Lion d’or au Dièse Onze et du Centre Phi à la Maison de la culture Mont-Royal, ce trajet jazz vous permettra de découvrir toutes les facettes de la note bleue, avec un aspect aventurier.



Comme les concerts sont légion, voici ce que nous avons retenu



Pour la soirée d’ouverture, jeudi 4 octobre au Lion d’or à 20 h, place au Rachet Orchestra. Cette grande formation réunira des éléments du Québec et de la Colombie –Britannique. Parmi les piliers, nous reconnaitrons : le saxophoniste baryton, alto Jean Derome, le batteur Isahiah Ceccarelli, la chanteuse Kim Zombik et la clarinettiste Lori Freedman.

Vendredi 5 octobre à 22 h 30 au Dièse Onze



Le jeune trompettiste Ichem Khalfa en quintette. Au menu, des sonorités diverses qui proviennent de l’Orient et de l’Occident, avec une légère touche de jazz-rock.

Dimanche 7 octobre à 17 h au Dièse Onze



La formation Hornet. Un clin d’œil au saxophoniste, compositeur Ornette Coleman, père du free-jazz. Une première à Montréal, avec le saxophoniste alto Jean-François Ouellet, le trompettiste Nicolas Boulay, le batteur Louis-Vincent Hamel et le contrebassiste Matthew Mc Connel Enright.



Mercredi 10 octobre à 20 h au Lion d’Or



La formation Gentiane. Du beau jazz, des compositions originales, avec : Gentiane Michaud-Gagnon au piano, Levi Dover à la contrebasse et Louis-Vincent Hamel à la batterie.

Pour tout savoir



www.loffestivaljazz.com