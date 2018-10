P.K. Subban vante sans retenue Shea Weber

Les noms de P.K. Subban et de Shea Weber seront liés à jamais puisque les deux défenseurs ont été échangés l’un contre l’autre le 29 juin 2016. Cependant, Subban est depuis toujours un grand admirateur de Weber et n’a que de bons mots à dire à son sujet.

En entrevue à l’émission de la chaîne TVA Sports «Les partants», mercredi, le numéro 76 a longuement vanté les mérites de Weber, qui était, selon lui, un choix logique pour devenir capitaine du Canadien de Montréal, après avoir longtemps porté le «C» avec les Predators de Nashville.

«D’être relié à lui pour toujours signifie que je suis en bonne compagnie! Il est une bonne personne, c’est facile de l’aimer. Sur la glace, ses accomplissements parlent d’eux-mêmes», a indiqué Subban.

«Shea est un joueur extraordinaire et un grand leader. Selon moi, il était le seul choix possible pour devenir capitaine du Canadien. C’est le meneur incontesté de l’organisation et l’un des meilleurs à travers la Ligue nationale. Il est tellement respecté. Je lui souhaite bonne chance.»

Des références de Lindsey Vonn

Les deux hommes se sont mieux connus à l’extérieur de la patinoire en 2014 lorsqu’ils représentaient le Canada aux Jeux olympiques de Sotchi. Subban se souvient que Weber avait à l’époque été «super» avec lui.

Ils se sont aussi parlé pendant les vacances estivales. Étant donné que la conjointe de Subban, la skieuse Lindsey Vonn, a été opérée plusieurs fois aux genoux au cours de sa carrière, elle est experte en la matière.

«Je lui ai parlé pendant la saison morte quand j’ai entendu parler de sa blessure. Lindsey a déjà eu des opérations à un genou. Son médecin a même référé des spécialistes à Shea», a précisé l’ancien du Tricolore.