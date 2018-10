Pour celles qui ne trouvent jamais chaussure à leur pied, voici votre pointure dans la section des hommes

Si vous avez l’habitude de faire le rayon des chaussures (de sport) pour femmes à la quête de LA paire d’espadrilles parfaite pour vous, mais que chaque fois vous êtes déçue parce qu’il n'en reste jamais à votre taille, on a la solution pour vous.

La prochaine fois que vous passez dans la section des sneakers et qu’il n’y a aucune option pour vous, tournez-vous vers la section des gars, puisqu'on y trouve souvent plus de choix de styles et de couleurs de la même marque de chaussures.

Voici ce que vous devez savoir lorsque vous chercherez le même modèle, mais dans la section masculine.

En fait, le calcul pour déterminer quelle pointure de chaussures pour hommes vous ira est assez simple: vous n’avez qu’à soustraire deux tailles d’une chaussure féminine. Donc, si vous chaussez du 8, optez pour un 6 chez les hommes.

Évidemment, certains modèles peuvent être fabriqués plus grands ou plus petits qu’à l’habitude.

En général, la taille la plus petite chez les hommes est 5, donc 7 chez les femmes. Alors, si vous chaussez une pointure plus petite, tournez-vous vers la section enfants (autant pour les filles que les gars), ce qui peut être une excellente option pour sauver des sous. YAS!

Le calcul est tout de même semblable: si vous chaussez du 6 pour femmes, allez-y pour du 4 chez les garçons.

