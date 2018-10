Pour une 8e année, Québec ville en rose est de retour avec plusieurs sites et monuments illuminés en rose, en guise de solidarité envers le et au profit du Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval. Le lancement officiel de Québec ville en rose se déroulera ce soir lors d’un cocktail VIP, dès 18 h 15, à l’Observatoire de la Capitale et sous la présidence d’honneur de Michel Dallaire, président et chef de la direction du Groupe Dallaire. Devenez porteur de lumière ou appuyez-en un. Tous les détails à www.quebecvilleenrose.ca.

Chef d’un jour...

L’ex-restaurateur Beppino Boezio n’a pas perdu la main depuis la fermeture de son restaurant La Crémaillère en janvier 2016. Recyclé en importateur de vins de sa région natale (le Frioul), Beppino n’a pas hésité à se glisser en cuisine au club de golf de Cap-Rouge pour préparer le repas qui suivait son traditionnel tournoi de golf le 25 septembre dernier. Le plat principal était composé d’un excellent filet mignon de bœuf en chevreuil, sauce grand veneur, accompagné de quelques « larmes » de vin rouge du Frioul. Sur la photo, de gauche à droite : Beppino Boezio, chef d’un jour, et l’excellent chef Bruno Tremblay du club de golf de Cap-Rouge.

Défi Moi pour Toi

Après avoir couru 250 kilomètres au profit de la Fondation des étoiles, les 200 coureurs qui ont participé au 4e Défi Moi pour Toi ont franchi la ligne d’arrivée au domaine Cataraqui de Québec le 23 septembre dernier. Venues de partout au Québec, les 25 équipes qui ont couru par tranche de 5 kilomètres ont permis d’amasser plus de 124 000 $, soit 24 000 $ de plus que l’objectif initial. Depuis la fondation du Défi Moi pour Toi en 2014, 385 000 $ ont été amassés pour améliorer le quotidien des enfants vivant avec la maladie. Sur la photo, Chantal Lacroix (à gauche), animatrice et fondatrice du Défi, accompagnée de Josée Saint-Pierre, présidente-directrice générale de la Fondation des étoiles.

L’Esprit du Salon

Le 54e Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean a pris fin dimanche dernier au Centre des congrès Delta Saguenay/Jonquière. Encore une fois, l’événement fut un succès avec ses 302 auteurs et illustrateurs provenant du Québec et de la francophonie. Permettez-moi de saluer Réal Payette, « l’esprit du Salon », il y est depuis le tout début. Sur la photo, M. Payette (à gauche) est accompagné de l’auteure Nicole Villeneuve et de Richard Jean, de la Librairie Harvey d’Alma.

Un Bepp Open sous la pluie

L’importateur de vins Beppino Boezio, le professionnel de golf André Gingras et l’agent immobilier Michel Duclos ont à nouveau montré leurs excellents talents d’organisateurs, le 25 septembre dernier au club de golf de Cap-Rouge, pour faire de la présentation du Bepp Open 2018 un autre véritable succès. Pas moins de 48 golfeurs (triés sur le volet) ont eu cependant à braver la pluie qui s’était invitée en milieu d’après-midi. Permettez-moi de saluer mes partenaires de jeu (Guillaume Gagnon, André Jolicoeur et Rocco Cortina), mais surtout de féliciter l’équipe gagnante composée, de gauche à droite sur la photo, de Danny Hallé, de Viandes Hallé ; l’avocat Michel C. Bernier, de chez Bernier Beaudry ; Alain Pouliot, de Cométal ; et Denis Lefrançois, du Groupe Theetge, qui entourent Beppino Boezio.

Anniversaires

Donald Theetge (photo), de Mercedes Benz St-Nicolas, Circuit Acura et Honda Franck et Michel... Stéphane Dion, porte-parole de Revenu Québec, 37 ans... Réal Perron, cofondateur et président de TéléMag Québec... Denis Villeneuve, cinéaste québécois, 51 ans... Michel Beaudoin, PDG de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), 54 ans... André Robitaille, comédien et animateur radio et télévision, 55 ans.

Disparus