Séoul propose son plan pour débloquer les négociations Washington-Pyongyang

Déclaration de paix contre démantèlement de complexe nucléaire: la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a présenté son plan donnant-donnant pour débloquer les négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord.

«Ce que la Corée du Nord a dit, c’est qu’elle démantèlera de manière permanente ses installations nucléaires à Yongbyon, qui représentent une très grande partie de son programme nucléaire», a-t-elle déclaré dans un entretien publié mercredi par le Washington Post.

Lors de son dernier sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in en septembre, le dirigeant nord-coréen Kim Jon Un s’est dit prêt à fermer son complexe nucléaire de Yongbyon, le plus connu du pays reclus, qui abrite notamment une usine d’enrichissement d’uranium, à condition que Washington prenne des «mesures correspondantes», non précisées.

«S’ils font cela en échange de mesures correspondantes américaines, comme une déclaration de fin de guerre, je pense que ce serait un pas énorme vers la dénucléarisation», a affirmé la cheffe de la diplomatie sud-coréenne dans le quotidien américain.

Donald Trump, qui doit prochainement retrouver Kim Jong Un pour un deuxième sommet, n’a pas fermé la porte à une déclaration mettant formellement fin à la guerre de Corée, qui ne s’est achevée en 1953 que par un simple armistice. Mais son secrétaire d’État Mike Pompeo, qui se rend dimanche à Pyongyang pour reprendre les négociations, a lui refusé de se prononcer sur cette option.

Les observateurs et les membres de l’administration Trump sont divisés, plusieurs estimant que les États-Unis doivent avant toute chose obtenir de la Corée du Nord un inventaire complet et vérifié de ses installations et matériaux nucléaires.

Evoquant un précédent de 2008, la ministre sud-coréenne estime qu’une telle demande risque, à ce stade, de faire dérailler le processus.

«Je crois que la dernière fois les choses ont échoué justement au moment où nous travaillions sur un protocole détaillé sur la vérification après avoir obtenu une liste», a expliqué Kang Kyung-wha.

«Nous voulons adopter une approche différente», a-t-elle plaidé. «Il faudra voir un inventaire à un moment donné, mais on peut y parvenir plus rapidement par des actes» qui «établissent suffisamment de confiance entre les deux parties».

Elle a en outre balayé les craintes de ceux qui pensent qu’une déclaration de fin de guerre ouvrirait la porte à un désengagement américain de Corée du Sud: c’est purement «politique», ce n’est pas «un traité légalement contraignant».