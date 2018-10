[VIDÉO] Stormy Daniels dévoile quel type de champignon représente le mieux le sexe de Donald Trump

Avouez que vous étiez impatient de le savoir. Grâce à l’animateur Jimmy Kimmel, vous serez maintenant renseigné sur cet enjeu de première importance.

Stormy Daniels était l’invitée du populaire talk-show de la chaîne ABC.

L’actrice porno confie dans son livre Full Disclosure que le pénis du 45e président avait des allures de champignon.

Elle avait même poussé la comparaison en faisant un rapprochement avec Toad, le personnage de Mario Kart...

Selon ce qu'elle affirme à Kimmel, cette dernière analogie lui a d’ailleurs valu de nombreux courriels haineux de la part de fans de Mario Kart!

À quel type de champignon faisait référence Stormy Daniels pour décrire la forme de l’organe présidentiel? Ne cherchez plus.

Désirant avoir des précisions sur le type de champignon pouvant remporter un concours de sosie du pénis de Donald Trump, l’animateur Jimmy Kimmel lui a présenté un plateau réunissant une série de champignons de tailles diverses. Bien sûr, l’actrice devait choisir celui dont la forme s’apparentait le plus à l'appareil reproducteur du président...

Et il y en avait pour tous les goûts: du plus petit au plus gros. De quoi réjouir les mycologues!

Comme le mentionne Uproxx, son choix s’est arrêté sur un minuscule champignon se trouvant du côté gauche du plateau...

Un autre grand mystère de la politique américaine résolu.