Témoignage: «J’étais construite pour devenir prostituée»

Il est difficile pour les femmes qui ont vécu de la prostitution pendant des années d’en sortir.

C’est le cas de Rosen Hicher, qui est tombée dans la spirale infernale de la prostitution de façon «naturelle», en raison de son passé difficile, marqué par les abus, viols et même un enlèvement paternel.

Celle qui a marché 800 km cet été en France pour sensibiliser les gouvernements à la prostitution et à la nécessité d’aider les femmes à en sortir a raconté son histoire à l’émission Le Québec Matin sur LCN, mercredi.

C’est en mars 1988 qu’elle a décidé de vendre son corps pour survivre.

«J’étais mariée depuis une quinzaine d’années, je travaillais dans l’électronique depuis presque 11 ans. Je venais de perdre mon emploi, j’étais en instance de divorce. Je me suis retrouvée face à un soi-disant frigo vide et la peur du lendemain», raconte-t-elle.

C’est par le biais des petites annonces qu’elle a commencé à se prostituer.

«J’ai vu une annonce et j’y ai répondu, comme si c’était quelque chose qui ne m’avait jamais quitté. Comme si c’était naturel».

Le passé de Rosen Hicher explique en partie les raisons qu’ils l’ont poussée à vendre son corps pour survivre.

«J’ai été victime d’un enlèvement de mon père, j’ai été victime d’agression sexuelle de la part d’un oncle, j’ai été violée pendant un an par un ami de mon père et je suis tombée sur des proxénètes», se remémore-t-elle.

Des dizaines d’années plus tard, alors que tout cela était derrière elle, le passé est revenu.

«Le seul choix»

Elle croit avoir été dissociée très jeune de son corps, comme s’il ne lui appartenait plus.

«C’est comme si la prostitution était le seul choix».

Elle a rencontré des dizaines de femmes partout dans le monde, et elles ont toutes le même profil. «Comme si elles étaient construites pour devenir prostituées.»

Rosen Hicher a toutefois pris conscience de ce qui l’avait poussée à se prostituer et a fait de nombreuses recherches.

«J’ai compris que j’étais construite pour devenir prostituée.»

Elle a mis cinq ans à s’en sortir: «car j’étais addict à l’argent».

Elle veut lancer un message aux clients, aux hommes qui profitent de ces services: «Regardez l’intérieur de cette femme, elle a vécu, elle existe, elle saigne au fond d’elle. À chaque pénétration c’est une douleur de plus qui s’inscrit. Ce sont des cicatrices à vie. Il faut que les choses bougent et que les clients soient responsables. Il faut chasser les proxénètes, mais ça, c’est beaucoup plus compliqué».

La conférence Sortir de la prostitution, socialement, politiquement, juridiquement est gratuite et ouverte à tous.

Quand : 5 octobre 2018 de 19 h à 21 h

Où : Grande Bibliothèque (475, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal)