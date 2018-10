Timothée Chalamet et Lily-Rose Depp sembleraient être en couple

Timothée Chalamet et Lily-Rose Depp ont été vus en train de s’embrasser à New York et on ne sait pas comment gérer cette information.

Comment ne pas capoter sur Timothée Chalamet. En plus d’être l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération, il est adorable.

Il a amené sa MAMAN aux Oscars quand il était en nomination pour Call Me by Your Name. Tsé!

On ADORE l’idée de lui avec Lily-Rose Depp, l’actrice et mannequin, qui est aussi la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis.

Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage de The King, un film original de Netflix, dans lequel Timothée joue le roi Henri V et Lily-Rose joue Catherine, sa femme.

Tout récemment, des fans ont pris des photos du duo, se promenant enlacé à New York. Certains disent même les avoir vus s’embrasser!

Rien n’est confirmé, mais c’est déjà notre couple préféré!

Que dites-vous de Timorose ou Lilithée? Dans tous les cas, on les imagine aller au musée, parler de leurs sculpteurs préférés et prendre le thé avec Karl Lagerfeld, parce qu'ils sont tellement intellectuels et internationaux. #GOALS

