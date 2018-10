Un duel entre bons amis

Anciens colocataires et coéquipiers chez les Faucons de Lévis-Lauzon, Samuel Lefebvre et Jean-Philippe Lévesque croiseront le fer à chaque jeu lors du duel entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal, dimanche, à Québec.

Photo Pascal Huot, Agence QMI

Le centre du Rouge et Or et le secondeur intérieur des Carabins seront au cœur de l’action quand leur unité respective sera sur le terrain.

« C’est spécial d’affronter Jean-Philippe, a convenu Lefebvre. Dans l’action, ça se passe vite, mais on se donne une petite tape sur les fesses entre les jeux ou on se lance des blagues plus personnelles. Ça me fait sourire et j’aime affronter des gars que je connais aussi bien. On a aussi joué ensemble au Challenge Wilson ainsi qu’avec les jumeaux Breton-Robert [Jonathan et Vincent].

« Nous sommes deux compétiteurs, de poursuivre Lefebvre, mais c’est toujours le fun de se croiser à l’extérieur du terrain. On se voit moins souvent, mais on ne s’est pas perdus de vue. C’est un excellent joueur qui obtient beaucoup de plaqués parce qu’il court toujours au ballon. J’ai beaucoup de respect pour Jean-Philippe. »

« De très bons amis »

Lévesque abonde dans le même sens. « Nous avons passé tellement de temps ensemble et vécu beaucoup de choses, a souligné le natif de Rivière-du-Loup. Cette amitié ne s’efface pas et nous sommes encore en contact. Nous sommes de très bons amis, mais il joue pour Laval et moi pour Montréal quand le ballon lève. On se retrouve souvent l’un devant l’autre.

« Parce que nous avons été dirigés par des coachs différents, on a évolué et tellement changé depuis nos années avec les Faucons, d’ajouter Lévesque. Sur vidéo, je regarde beaucoup comment il bloque et je suis certain qu’il fait le même exercice de son côté pour voir comment je me déplace. »

Utilisé principalement sur les unités spéciales à ses deux premières campagnes avec les Bleus, Lévesque a mérité un poste de partant cette année.

« J’ai vu beaucoup de terrain sur les unités spéciales et j’ai acquis une expérience qui me sert maintenant. Je suis prêt à remplir le rôle qu’on me confie et je veux contribuer le plus possible, mais je souhaitais compétitionner en défensive. J’ai travaillé fort pour me retrouver là où je voulais et je suis super content. »

Souvenirs de 2016

Lévesque a disputé son premier match dans les rangs universitaires au PEPS en 2016.

« Je m’en souviens très bien et j’y pense à chaque fois que je retourne à Québec. Je suis super excité en prévision du match de dimanche. On attend cette rencontre depuis notre défaite au CEPSUM en septembre. On va arriver préparés à livrer la marchandise et on veut aller chercher la victoire. L’équipe qui commettra le moins d’erreurs et écopera du moins de punitions va sortir gagnante. »

Un premier départ en carrière pour Morand

Dimitri Morand vivra son premier départ en carrière au PEPS.

L’an dernier dans une défaite de 22-0, le pivot des Carabins de l’Université de Montréal avait vu de l’action au domicile du Rouge et Or de l’Université Laval, mais en relève à Samuel Caron.

« Je n’arriverai pas dans l’inconnu, a-t-il souligné. Ça va m’aider un peu de l’avoir vu. Oui, ça va être bruyant, mais ce n’est pas quelque chose qui nous dérange. On entend un bourdonnement comme un bruit de fond, mais ce n’est pas un facteur qui nous affecte. On est capables d’en faire abstraction. »

Si Morand et Gabriel Archambault ont partagé le travail lors des deux premières parties et échangé les départs, le produit des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu est maintenant bien en selle.

« L’offensive a pris un peu de temps à se mettre en branle, mais le train est sur les rails. Plus la saison progresse, plus je tombe dans mes habitudes et je trouve mes repères plus facilement. Le retour au jeu de Louis-Mathieu [Normandin] nous aide, lui qui est une pièce maîtresse de notre attaque. »

Du Succès à l’attaque

L’attaque terrestre des Bleus connaît du succès malgré l’absence du bloqueur Arnaud Gendron-Dumouchel qui a subi une grave blessure, à une cheville lors du premier match face au Rouge et Or.

« Ça fait du bien à un quart-arrière de manœuvrer derrière des gars comme ça. Le mérite de notre attaque au sol revient à la ligne offensive, qui fait un travail de démolition et offre une solide performance à chaque partie. Il y a un bel équilibre entre les vétérans et les jeunes. C’est triste qu’Arnaud ait subi une telle blessure, mais PO [Pier-Olivier Lestage] est capable de jouer aux cinq positions sur la ligne offensive et ce n’est pas du nouveau pour lui d’évoluer comme bloqueur. Certains joueurs sont plus difficiles à remplacer, mais j’étais confiant que certains pourraient élever leur jeu d’un cran. »