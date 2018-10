Le Québec a connu des gouvernements d’avocats, des gouvernements de professeurs d’université ou de médecins. Cette fois-ci, bien que l’équipe de François Legault soit diversifiée, le fil conducteur est clairement le grand nombre d’hommes et de femmes qui, comme leur chef, ont un profil d’entrepreneur.

C’est une nouveauté pour le Québec. Il n’y a pas si longtemps, le Québec se méfiait encore de ceux qui font du profit. Lundi, les Québécois ont remis le pouvoir à un homme qui a réussi en affaires et qui a réuni autour de lui d’autres personnes avec cette fibre entrepreneuriale.

Si nous avons un gouvernement d’entrepreneurs, il y a deux choses qu’ils doivent nous livrer : un Québec plus riche et un gouvernement plus efficace.