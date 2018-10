Un hommage aux stars du country

Trois ans après son projet Patsy Cline, Brigitte Boisjoli continue de célébrer les icônes féminines du country. L’ex-académicienne compte lancer au printemps prochain Woman, un nouvel album rendant hommage aux chanteuses ayant marqué les années 1950 et 1960.

« C’est en quelque sorte une suite à l’album­­­ Patsy Cline. Alors, il y aura une de ses chansons, mais une seule. Les autres seront de chanteuses comme Patti Page, Connie Francis, Loretta Lynn et Brenda Lee, toutes des femmes qui ont marqué la musique country », annonce Brigitte Boisjoli en entretien au Journal.

Le projet se limitera donc aux années 1950 et 1960, une période particulièrement faste et importante pour les femmes dans le milieu du country, selon elle. Ce sont également les chansons de cette époque précisément qui ont marqué la jeunesse de Brigitte Boisjoli.

« J’ai grandi avec ces chansons-là. Ma mère les écoutait, ma grand-mère aussi. Et maintenant, je les fais écouter à ma fille. Ces chanteuses, ce sont des femmes qui se sont beaucoup battues dans ces années-là. C’était très difficile pour elles de faire leur place dans ce métier, alors je trouve ça important pour moi de le souligner », confie-t-elle.

Les séances d’enregistrement ne sont prévues que pour décembre prochain, mais le travail est déjà bel et bien amorcé, précise la chanteuse. L’enregistrement des pistes musicales aura bientôt lieu à Nashville. Quant aux voix, la chanteuse ignore encore si elle les enregistrera à Montréal, ou dans le Tennessee.

« Je ne sais pas encore si je me déplace là-bas pour enregistrer la voix, ou si je fais ça ici. J’aimerais vraiment pouvoir aller enregistrer mes voix à Nashville, mais avec mon bébé, les déplacements sont plus compliqués. Mais je sais que je vais y aller pendant deux jours pour rencontrer les boys qui vont jouer sur l’album et prendre des photos pour la pochette », explique-t-elle.