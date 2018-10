Une dernière saison pour Erik Guay

Le Québécois Erik Guay a annoncé mercredi que la saison 2018-2019 sera sa dernière sur le circuit de la Coupe du monde de ski alpin.

«Ce sera ma dernière année en compétition, a-t-il avoué lors de son passage sur le plateau de l'émission "Salut Bonjour" de la chaîne TVA. C'est sûr que ça va me manquer.»

L'athlète de 37 ans, qui a obtenu de nombreux titres au cours de sa carrière, admet qu'il était temps pour lui de passer à autre chose.

«Il y a ma femme et mes enfants qui sont à la maison, mais il y a aussi le corps qui ne suit plus comme avant, a-t-il expliqué. Quand tu te lèves le matin et que tu as mal, c'est moins agréable que lorsque tu as 20 ans.»

Avant de passer plus de temps avec sa famille, Guay, qui est champion du monde en titre du Super-G, a quelques objectifs en tête.

«J'ai toujours eu comme objectif de me rendre au Championnat du monde à Åre, a-t-il indiqué. Mais il y a aussi des courses comme Kitzbühel et Wengen, où j'ai souvent bien fait, que j'aimerais gagner pour partir sur une bonne note.»