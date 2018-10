UPAC: les biens saisis de Guy Ouellette devront lui être remis dans les 30 jours

Les biens saisis par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) au député libéral Guy Ouellette lors de son arrestation il y a un an devront lui être remis dans les 30 jours et toutes copies qui auraient pu être faites devront être détruites.

C’est ce qui a été officialisé mercredi en Cour supérieure, alors que le dossier de la requête en cassation des mandats de perquisition du député réélu de Chomedey était de retour en Cour supérieure, au palais de justice de Québec.

Confirmant ce qui avait été annoncé le 28 septembre, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a demandé au juge Raymond W. Pronovost d’accueillir la requête de Guy Ouellette et d’ordonner que lui soit remis ses biens saisis, soit son cellulaire et son ordinateur portable, dans les 30 jours.

«À la suite de nouvelles informations reçues tout récemment, le DPCP a choisi de ne pas faire valoir de motifs à l’encontre de cette cassation-là de mandats, de sorte qu’ils ont été invalidés», a indiqué l’avocate représentant le DPCP au sortir de la salle d’audience, Me Josée Veilleux.

Cette dernière n’a pas voulu en dire davantage sur ces «nouvelles» informations reçues «il y a quelques semaines», ni indiquer si ce nouveau chapitre signifiait la fin des procédures contre l’ancien policier.

Photo Sophie Côté, Journal de Québec

Des mandats «abusifs»

Dans la requête déposée le 18 juin pour faire invalider les quatre mandats ayant mené à la perquisition des biens de M. Ouellette – et dont Le Journal a obtenu copie mercredi -, son avocat, Me Jacques Larochelle, invoque des mandats «abusifs».

Me Larochelle estime que l’UPAC est parvenue à ses fins en violant les droits constitutionnels de son client, en compromettant le privilège parlementaire et en utilisant une technique d’enquête qui constitue «une infraction criminelle», soit une fraude à l’identité.

Des informations qui n’ont pas été portées à l’attention du juge autorisateur des mandats, y soulève-t-il, tout comme le fait que l’UPAC était dans une situation de conflits d’intérêts.

Me Larochelle écrit qu’il est «choquant, dans une société démocratique», que l’UPAC ait demandé ces mandats «au même moment où avaient lieu les débats sur un projet de loi visant la compétence et l’indépendance de cette unité» devant la Commission des institutions, présidée par Guy Ouellette lui-même.

Arrestation à Laurier-Station

Le 25 octobre 2017, après avoir obtenu un mandat pour saisir le téléphone cellulaire de Robert Despaties, un ex-policier qui est présenté comme un ami et un informateur de Guy Ouellette, l’UPAC a initié un échange de messages textes avec le député en se faisant passer pour M. Despaties.

La policière qui est derrière l’écran lui laisse entendre avoir des informations «percutantes» pour lui, concernant l’UPAC et son patron, Robert Lafrenière.

Selon la déclaration assermentée des policiers pour obtenir le mandat, M. Despaties était soupçonné d’être un des auteurs des fuites de documents importants, et M. Ouellette d’être celui qui les faisait couler.

Le «faux» Robert Despaties donnant ensuite rendez-vous à Guy Ouellette à Laurier-Station, ce dernier y récupère un paquet laissé au point de rendez-vous par son interlocuteur.

C’est à ce moment que le député et ancien enquêteur était arrêté pour entrave à la justice, abus de pouvoir et complot. Les policiers ont ensuite perquisitionné ses deux résidences à Québec et à Montréal, ainsi que son véhicule.

Le député libéral n’a jamais été accusé à la suite de cette arrestation.

Destruction ordonnée

En plus de remettre les biens saisis à Guy Ouellette sur ordre de la cour, l’UPAC devra détruire toutes copies existantes de ces items, s’assurer qu’aucunes prises de notes en lien avec ceux-ci ne soient conservées et attester «qu’aucune des copies n’a servi à alimenter les banques de données».

Des déclarations assermentées en ce sens devront être déposées dans les 30 jours.

«Ce sont des mesures pour protéger notamment le privilège parlementaire », a souligné Me Veilleux, du DPCP.

Selon elle, les biens saisis n’ont pas été consultés puisqu’ils étaient sous scellés depuis le dépôt de la requête pour faire invalider les mandats de perquisition.

Le député libéral n’était pas présent au palais de justice de Québec mercredi matin, étant représenté par son avocate, Me Annie Émond.