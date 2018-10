Valmetal avale un fabricant américain

Le président-fondateur du Groupe Valmetal, Yvon Vallières, éprouve une pointe de fierté en pensant à la dernière acquisition de son entreprise en Californie.

Dans le tumulte entourant l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), Valmetal, une solide entreprise établie à Saint-Germain-de-Grantham, près de Drummondville, annonce l’acquisition de US Farm Systems.

«C’est sûr qu’il y a une certaine fierté. Ce n’est pas notre première acquisition aux États-Unis. Celle-ci va nous permettre d’élargir notre champ d’action et faciliter la pénétration du marché asiatique comme la Chine où US Farm Systems est déjà très présente. Elle est aussi active en Russie. Nous, on l’était très peu. Donc, ça va nous ouvrir des portes là-bas», a commenté M. Vallières.

La valeur de cette transaction privée n’a pas été dévoilée. Au cours des quinze dernières années, Valmetal a réalisé une dizaine d’acquisitions afin de lui permettre de se positionner comme leader dans la fabrication d’équipements de ferme en Amérique du Nord.

Le Groupe Valmetal comprend cinq divisions ayant chacune leur spécialisation. L’acquisition de US Farm Systems ouvre l’accès aux méga-fermes puisque l’entreprise californienne, qui fabrique des équipements de manutention de fumier, dessert déjà des fermes de 5000 vaches.

«On le voit même au Canada, les fermes grossissent de plus en plus», ajoute M. Vallières.

Près de 400 employés travaillent pour le Groupe. Les pourparlers étaient en cours depuis quelques mois.