[VIDÉO] Un nouveau vidéoclip pour Pascale Picard

À moins de 10 jours de lancer son quatrième album, The Beauty We’ve Found, Pascale Picard dévoile mercredi le vidéoclip de son second extrait, Smoke and Mirrors, en primeur sur le site web du Journal.

Réalisé par Marie-Claude Charron et Bruno Lachance, le vidéoclip de cette ballade se veut une incursion dans l’intimité d’un couple dont la relation est arrivée au point de rupture.

Pascale Picard, qui fait désormais cavalier seul après avoir mis au rancart le Pascale Picard Band, avait déjà présenté la pièce-titre de son album, plus tôt cette année. The Beauty We’ve Found, réalisé par Antoine Gratton, verra le jour le 12 octobre.

«C’est plus sombre», a confié Picard au Journal, il y a quelques mois, en parlant de cet album qui sera différent des trois premiers et contiendra une pièce en français.

Le lancement de The Beauty We’ve Found aura lieu en deux temps: au Bootlegger L’Authentique de Montréal, le 10 octobre, puis au Détour, à Québec, le lendemain.