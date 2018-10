Voici ce que vous pourrez désormais faire avec Google Maps

Fini le stress, les retards et les repas manqués: Google Maps a dévoilé de nouvelles fonctions qui devraient adoucir vos déplacements quotidiens, tant en voiture qu’en transport en commun.

Les usagers du populaire service de cartographie vont profiter de mises à jour en temps réel sur l’état de la circulation, proposant même des trajets alternatifs pour pouvoir arriver au boulot à l’heure.

Par ailleurs, le système sera dorénavant capable de calculer les trajets mixtes, c’est-à-dire qui impliquent différents modes de transport : véhicule, transport en commun et marche.

À l’instar d’applications déjà existantes telles que Transit et Chrono, Google Maps va également permettre de voir en temps réel où se trouve votre autobus, votre métro ou votre train, si vous faites partie des 80 régions du monde disponibles.

Ceux qui habitent Sydney peuvent même savoir à l’avance à quel point l’autobus dans lequel ils s’apprêtent à monter est bondé, une fonctionnalité qui devrait éventuellement être étendue à d’autres villes du monde.

Vous vous retrouvez malgré tout pris dans le trafic? Qu’à cela ne tienne, Google Maps vous promet de rendre cette attente plus agréable (...) en vous permettant notamment contrôler la musique depuis Spotify, Apple Music et Google Play via la populaire l’application de cartes. Plus besoin de passer d’une fenêtre à l’autre, tout se fera depuis une seule et même appli.

Ces nouvelles fonctions seront disponibles sur Android et I-O-S.

Selon des données avancées par Google, les Canadiens et les Américains gaspillent plus d’une heure par jour dans les transports, ce qui correspond à l’équivalent de deux semaines de vacances par année.