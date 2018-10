BOULIANNE, Katia



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 septembre 2018, à l'âge de 52 ans, est décédée madame Katia Boulianne, fille de madame Thérèse Turcotte et de feu monsieur Jean-Claude Boulianne. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h30 à 16h30.Elle laisse dans le deuil ses filles: Suzie Murray et Patricia Rondeau; ses petits-fils: Bryan, Xavier et Daven; son conjoint Gilbert Côté; ses frères et sœurs: Jean-Pierre (Francine), Jacques (Hélène), Serge (Pierre), Sylvain (Nicole), Robin (Sonia), Éric (Véronique), Johanne (Ghislain) et Danielle (Gilbert); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Téléphone : 418 657-5334 Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.