FRÉCHETTE, Suzanne



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 27 septembre 2018, à l'âge de 71 ans et 7 mois, est décédée madame Suzanne Fréchette, fille de feu Roch Fréchette et de feu dame Imelda Boutin. Elle était originaire de Montmagny et demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 9h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle était la sœur de: feu Monique (Eugène Leclerc), feu Roger, feu Pierre-Paul (Louisette Lachaîne, Marcel Lacombe), Odette (Jacques Landry), feu Denis (Shirley Morin, Yvon Dallaire), feu Thérèse, feu Gertrude (Claude Miquel), Marcel (Marie Proulx) et Claude (Hélène Ouellet). Elle laisse également dans le deuil ses nièces et neveux: Sylvie Leclerc, Pierre et Francis Fréchette, Gina, Marc et Suzy Fréchette, Josée et Cathy Fréchette, Yannick et Nathalie Miquel, Maxime, Jérôme et Mathieu Fréchette, Louis et Marie-Claude Fréchette; plusieurs cousins et cousines et plusieurs petites-nièces et petits-neveux. Elle laisse aussi dans le deuil ses amis proches, Yvan, Françoise, Claire, Linda, Suzanne, Hélène, Nathalie, Louisette, ainsi que toutes ses compagnes et compagnons d'activités sportives, de même que ses voisines et voisins de condominium. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, téléphone : 418 525-4385.