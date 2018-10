MORIN, Gaston



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 27 septembre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gaston Morin. Il était le fils de feu monsieur Eugène Morin et de feu dame Jacqueline Gagnon. Il demeurait à Québec et autrefois de St-Paul-de-Montminy, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église St-Mathieu de Montmagny, 160, rue St-Ignace, Montmagny (Québec) G5V 1R9,, jour des funérailles, à compter de 9h30.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Il laisse dans le deuil, ses filles: Marie- Claude (Pierre Perreault), Martine (Martin Rodrigue), ainsi que leur mère: Odette Blais, ses petits-enfants: Amélie, Catherine et Jean-Philippe; ses frères et sœurs: feu Liliane (feu Gabriel Caron), Mariette, Céline (feu Michel Boucher, feu Jean-Louis Pelletier), Ginette (Jules-Aimé Messervier), Jacques (Huguette Montminy), Luc (Diane Lacroix), Gilbert (Lise Morrisette), Carmen; ainsi que ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Charlesbourg, pour l'attention apportée et la qualité des soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la