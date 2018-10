GOUPIL, Emilien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 septembre 2018, est décédé à l'âge de 97 ans, monsieur Emilien Goupil, époux de feu Madeleine Picard. Il demeurait à Saint-Lazare, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son fils René (Sylvie Picard); ses petits-enfants : Olivier et Frédéric. Il était le frère de : Rose-Hélène (feu Emile Marier), feu Armand (Jeanne-d'Arc Breton), feu Jeanne-d'Arc, Marie-Louise (feu Maurice Labrecque), Louis (Carmelle Brochu), feu Rita (Antonio Bissonnette), feu Adélard (feu Diane Larochelle), feu Jean-Guy (feu Lauréanne Tanguay), Léopold (Suzanne Lavertu), Gemma (Henri-Paul Roy) et Denis (Louise Bégin). De la famille Picard, il était le beau-frère de : feu Paul-Emile (feu Hélène Ferland), feu Jean-Charles, feu Cécile (feu Maurice Côté), feu Maurice, feu Marguerite (feu Paul Fradette), feu Thérèse (feu Jude Rousseau), feu Elisabeth (feu Lauréat Demers), feu Gabrielle (feu Gaston Girard), feu Lucien, feu Henri (feu Juliette Blouin) et feu Rita (feu Mathieu Carrier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Oasis Saint-Damien pour les bons soins prodigués à monsieur Goupil. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la