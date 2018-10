10 sur 10 pour l’attitude

TORONTO | Avez-vous aimé votre club ? Quand même pas mal surprenant, non ?

On a remarqué aussi une nette différence dans le travail en zone offensive. Pas de tataouinage en périphérie des zones dangereuses à la recherche d’une passe savante qui n’arrive pas souvent.

Non, on fonce dans le tas dans l’enclave, on y amène la rondelle directement, toujours près du gardien.