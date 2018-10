GAGNÉ, Louise Garneau



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 septembre 2018, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Louise Garneau, épouse de monsieur Pierre Gagné, fille de madame Cécile Trudel et de monsieur Léopold Garneau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera ensuite au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Sylvie et Sébastien; ses petits-enfants: Pierre-Alexandre Tremblay, Xavier Mallet, Dannick Mallet et Étienne Mallet. Elle était la sœur de feu Réal et Alain (Carole Lépine). Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Diane Gagné (Réal Côté); son beau-frère Serge Gagné; sa filleule Marie-Pierre Garneau ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, tout particulièrement sa meilleure amie Lucia. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Jean Lapointe, téléphone: 514 288-2630 ou Fondation du CHU de Québec (CHUL), téléphone: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.