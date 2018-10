MATHIEU, Pierre



Au Centre d'Hébergement d'Assise, le 30 septembre 2018, à l'âge de 61 ans, dans la plus grande tristesse, est décédé après un long combat M. Pierre Mathieu. Il était le fils de M. Gaston Mathieu et de dame Monique Allard. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairedimanche de 14h à 17h.de 10h à 11h50.Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium F.-X. Bouchard inc. Il est allé rejoindre son frère Yves. Il laisse dans le deuil ses parents; ses oncles, tantes, cousins et cousines; ses amis proches: Denise et Normand Letendre ainsi que ses anciens compagnons de travail du Centre de recherche de l'Alcan et plusieurs autres ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Centre d'Hébergement d'Assise pour leur support et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666