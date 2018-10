BOUCHARD, Berthe-Aimée



Au Foyer d'Youville de Montmagny, le 16 septembre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Berthe-Aimée Bouchard, fille de feu monsieur Émile Bouchard et de feu dame Marie-Anna Simard, conjointe de feu monsieur Jean-Paul Laganière. Elle demeurait à Montmagny et autrefois de Berthier-sur-Mer.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marlène Gagnon (Raynald Bélanger), Dany Gagnon (Michel Breton) et Diane Gagnon (Dominique Marceau) ; ses petits-enfants : Cindy (Simon), Marie-Christine (Sébastien), Steven (Valérie), Simon (Marjorie) et Martin ; ses arrière-petits-enfants : Éliane, Anabelle, Alexis, Nicolas, Noémie et Jason; ses frères et sœurs : Jean-Paul (Suzanne Boily), Julienne (feu Magella Girard), Jeannine (Yvon Boivin) et Claude (Thérèse Fortin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 3ième étage du Foyer d'Youville de Montmagny pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. : 418-527-4294.