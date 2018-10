MARTIN, Jean-Paul



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 1er octobre 2018, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Martin, fils de feu Thomas Martin et de feu Marie-Rose Gagnon. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il était le frère de feu Réal Martin et le cousin de Jean-Marie Guillemette (Jocelyne Proulx). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Chanoine-Audet de Saint-Romuald pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 14h.