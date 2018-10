LAFRANCE, Andrée Couture



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 21 septembre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Andrée Couture, épouse de feu monsieur Jean-Guy Lafrance. Elle était la fille de feu dame Germaine Lecompte et de feu monsieur Ovide Couture. Elle demeurait à Québec.le samedi le 6 octobre 2018 de 19h à 21h et le dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : René (Guylaine Nolin) et Michel (Anie Tremblay); ses petits-enfants: Sabrina, Jason, Saraë, Samuel, Karine, Keven (Kim Tessier) et feu Vincent; ses arrière-petites-filles: Laury-Ann, Sorayah, Daliana, Dioraella et Pégilia; ses frères et sœurs: Micheline (Omer Déry), Lucien (Louise Drolet), Régent (Monique Tessier), feu Thérèse (feu Jean Yves Perron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lafrance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel soignant de la Résidence des Jardins du Haut Saint-Laurent pour l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.