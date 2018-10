SAVOIE, Suzanne



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 24 septembre 2018, à l'âge de 75 ans et 4 mois, est décédée madame Suzanne Savoie, fille de feu dame Simonne Lévesque et de feu monsieur Lucien Savoie. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles, en toute intimité avec la famille. Elle laisse dans le deuil ses fils: Jean-François (Fanny Pedneault) et Sébastien (Karine Côté); le père de ses enfants Jean- Claude Marcoux; ses petits-enfants: Zoyanne, Elfée, Mali, Arnaud, Jeanne et Béatrice; ses frères et sœurs: Claudette (feu Melvin Francoeur), Nicole, Marielle (Auré Gasse), Roger (Raymonde Galant), Louise (Jean-Paul Damboise), Henri (Albina Arsenault), Bernard (feu Guylaine Roy), Bruno (Rachel Nadeau), Marc (Suzanne Boudreau), Louis (Lorraine Pichette), France (Langis Allard), Marius, Linda (Line Simard), Michel (Sophie Barbeau), Marcel, Paul; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcoux: Andrée, Martine (Roger Constantineau), Guimond (Huguette Dubuc), Serge (Clémence Berthiaume), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité de soins palliatifs du Jeffery Hale pour leur support et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, téléphone : 418-657-5334, site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.