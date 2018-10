MOISAN, Jules



Au Centre d'hébergement de Saint- Raymond, le 28 septembre 2018, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jules Moisan, époux de dame Françoise Gingras, fils de feu monsieur Léo Moisan et de feu dame Clara Cloutier. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9 h à 11 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse Françoise, monsieur Moisan laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Solange Voyer), Pierrette (Robert Boivin) et Lucie (Claude Jobin); ses 7 petits- enfants: Isabelle et Alain Moisan, Robert Junior, Mélanie et Anik Boivin, Émilie et Benoit Jobin, de même que leurs conjoints et conjointes; ses 7 arrière- petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Cécile (feu Ludger Huot), feu Arthur (feu Jeanne Alain), feu Alvine (feu Aurélien Laperrière), feu Delphis (feu Fernande Hardy) et feu Alice (feu Aimé Demers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras: feu Fernande (feu Ange- Albert Moisan), feu Georgette (Willie Barrette), feu Victorin (Marie-Paule Gingras), Lucille (feu Odilon Paradis), Colette (feu René Jobin), feu Jean-Paul (feu Pauline Beaulieu), feu Yvon (feu Theresa Hackett-Rush), Jean-Guy (feu Patricia Cantin), Denise (feu Ghislain Alain) et Raymonde ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel médical, infirmier et des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour les très bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.