FORTIN, Gérard

À Québec, le 24 septembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé Gérard Fortin. Il laisse dans le deuil son épouse, Annine Parent qui l'a accompagné avec amour jour et nuit jusqu'à la toute fin, ses deux enfants, Pierre et Lucie, leurs conjoints Danielle Lemieux et Jean Bélanger, ses trois petits-fils, Mathieu Bélanger, Marc-Antoine Fortin, Nicolas Bélanger, sa sœur Claudette (John Koscuick), ses belles-sœurs, Michelle Falardeau et Gisèle Desjardins, ainsi que Claude Renaud et Lise Beaupré, ses neveux et nièces, parents et amis. Gérard Fortin a connu une longue carrière dans le domaine de la vente. Il a commencé sa carrière chez Légaré Meubles avant de la poursuivre chez Gaston Lévesque et de la terminer chez Ameublements Tanguay.où la famille accueillera parents et amis à partir de 11h. L'inhumation aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. La famille remercie les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin et tout le personnel pour le dévouement, la gentillesse, le professionnalisme et la qualité des soins prodigués. Un remerciement particulier à son médecin le docteur Guy Béland qui s'est particulièrement impliqué au cours de la dernière année. Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Le Piolet, 103 rue Racine, Québec, G2B 1C9 ou à la Maison Michel Sarrazin serait apprécié.