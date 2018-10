BUREAU, Yves



Au CHSLD de Chauveau, le 29 septembre 2018, est décédé à l'âge de 86 ans, monsieur Yves Bureau, époux de madame Colette Leclerc. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Louis Bureau et de feu dame Auréa Germain. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléances,à compter de 13hSuivra, par la suite, l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Réjeanne Jacques) et Frédéric; son petit-fils: Olivier; sa belle-fille: Chantale Turcotte; son beau-fils: Roc Turcotte; ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Bureau et Roy ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre sa soeur Françoise et son frère Germain. Un merci particulier à tout le personnel du CHSLD de Chauveau, pour les bons soins prodigués à monsieur Yves Bureau.